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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı bir yerde Fatih'i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı bir yerde Fatih'i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı bir yerde Fatih'i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş iskelede görüntülendi. Sıcak havanın gelmesiyle ünlüler denizin ve güneşin tadını çıkarmak için soluğu tatil beldelerinde aldı. Kimi otelde, kimi yazlık evinde kimi ise teknede keyif yaptığı anlarla dikkat çekti. Bir aydır aşk yaşadıkları haberleriyle gündeme gelen Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu çifti Bodrum'da yakalandı. Bir teknede tatil yapan oyuncuların aşkı da belgelenmiş oldu.

23.06.2023 09:01 - Son Güncelleme: 23.06.2023 09:36
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bir yerde Fatih’i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı bir yerde Fatih'i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise gizemli bir güzelle sarmaş dolaş iskelede yakalandı.

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Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bir yerde Fatih’i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Özel hayatlarını basından uzak yaşamayı tercih eden Türkoğlu ve Navruz, geçtiğimiz günlerde arkadaşlarıyla bir araya geldi ve ilk kez yan yana görüntülendi.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bir yerde Fatih’i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Çıkan aşk haberlerinin ardından da açıklama yapmayan ikili, yaz sezonunu birlikte açtı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bir yerde Fatih’i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Bodrum'a giderek tekne tatili yapan çift, kameralara yakalandı.

Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı bir yerde Fatih’i başka bir yerde yakalandı! Sıla Türkoğlu sevgilisiyle teknede, Doğukan Güngör ise sarmaş dolaş...

Instagram hesaplarından tatilden kareleri paylaşan ikili, birlikte paylaşım yapmadı. Sıla Türkoğlu'nun adı son olarak Kızılcık Şerbeti dizisindeki partneri Doğukan Güngör ile anılmış ancak taraflar iddiayı reddetmişti. Alp Navruz da Ayça Ayşin Turan ile aşk yaşamıştı.

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