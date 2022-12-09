Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde avukat Can karakterini canlandıran Oral Özer, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Oral Özer evli mi? Oral Özer'in sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Özer'in Kardeşlerim dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Oral Özer'in gözünden sakındığı sevgilisi kimmiş...
09.12.2022 22:08 - Son Güncelleme: 09.12.2022 22:08
Kızılcık Şerbeti dizisinde avukat Can karakterini canlandıran Oral Özer, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.
ORAL ÖZER KİMDİR?
1983 yılında Hatay'da dünyaya gelen Oral Özer, eğitimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tamamladı.