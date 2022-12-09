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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde avukat Can karakterini canlandıran Oral Özer, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu. Ünlü oyuncunun hayatı merak edilip araştırılırken en çok "Oral Özer evli mi? Oral Özer'in sevgilisi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Özer'in Kardeşlerim dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Oral Özer'in gözünden sakındığı sevgilisi kimmiş...

takvim.com.tr
09.12.2022 22:08 - Son Güncelleme: 09.12.2022 22:08
Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

Kızılcık Şerbeti dizisinde avukat Can karakterini canlandıran Oral Özer, yayınlanan son bölümle birlikte gündem oldu.

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Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

ORAL ÖZER KİMDİR?
1983 yılında Hatay'da dünyaya gelen Oral Özer, eğitimini Ankara Sanat Tiyatrosu'nda tamamladı.

Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

Özer, daha önce Doktorlar, Emret Komutanım, Kara Sevda, Arka Sokaklar, Yaşamayanlar, Menajerimi Ara, Son Nefesime Kadar, Bir Mucize Olsun, Sevda Kuşun Kanadında gibi yapımlarda rol aldı.

Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

Kariyeriyle dikkat çeken oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Özer'in Kardeşlerim dizisiyle adını duyuran ünlü oyuncuyla aşk yaşadığını ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kızılcık Şerbeti’nin avukat Can’ı Oral Özer sırılsıklam aşık! Hem de bakın kime! Meğer Kardeşlerim’in güzeller güzeli oyuncusuyla...

İşte başta Oral Özer olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

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