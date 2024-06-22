Kızılcık Şerbeti'nin Apo'suydu! Settar Tanrıöğen'in izinsiz TikTok yayınını bakın kim açmış! Aileden şok hamle...

Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçen kış geçirdiği beyin kanaması sonrası peş peşe ameliyat olmuş, bu süreçte Abdullah Ünal rolüne hayat verdiği Kızılcık Şerbeti dizisine de veda etmişti. Ünlü oyuncunun son hali ve ekranlara geri dönüp dönmeyeceği beklenirken dün gece şoke eden bir gelişme yaşandı. Settar Tanrıöğen TikTok canlı yayınında ortaya çıktı. Görüntülerin yayılmasıyla ünlü oyuncunun ailesi şok içinde kaldı. Çünkü canlı yayını açan kişi bakın kim çıktı...
Ünlü oyuncu Settar Tanrıöğen geçen kış geçirdiği beyin kanaması sonrası peş peşe ameliyat olmuş, bu süreçte Abdullah Ünal rolüne hayat verdiği Kızılcık Şerbeti dizisine de veda etmişti. Ünlü oyuncunun son hali ve ekranlara geri dönüp dönmeyeceği beklenirken dün gece şoke eden bir gelişme yaşandı. Settar Tanrıöğen TikTok canlı yayınında ortaya çıktı. Görüntülerin yayılmasıyla ünlü oyuncunun ailesi şok içinde kaldı. Çünkü canlı yayını açan kişi bakın kim çıktı...
26 Ocak'ta beyin kanaması geçiren 61 yaşındaki usta aktör Settar Tanrıöğen peş peşe 2 kez ameliyat edilmişti.
TABURCU OLACAK DERKEN TEKRAR AMELİYATA ALINMIŞTI
Settar Tanrıöğen'in beklenen taburcu süreci kötü bir gelişmeyle sekteye uğradı. Tanrıöğen, baş ağrılarının artması üzerine yapılan kontrollerde 3. kez ameliyata alınma kararı alınmıştı.