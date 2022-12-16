Kızılcık Şerbeti’nin anneanne Sönmez’i Aliye Uzunatağan’ın gençliğine bakın! Ayşecan Tatari’nin biricik annesi meğer Hülya Koçyiğit’le...
Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın anneannesi Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan'ın hayatı merak edildi. Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari'nin annesi olan Uzunatağ'ın özellikle gençlik halleri araştırıldı. 70 yaşındaki oyuncunun eski halini görenler ise hayran kaldı. Hülya Koçyiğit detayı ise sosyal medyada gündem oldu. İşte Aliye Uzunatağan'ın hayran bırakan gençliği...
16.12.2022 23:11 - Son Güncelleme: 16.12.2022 23:11
Asıl adı Saliha Aliye Uzunatağan olan ünlü oyuncu, Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünün yayınlanmasıyla gündem oldu.
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa'nın anneannesi Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan'ın hayatı merak edildi.
Çocuklar Duymasın dizisiyle tanınan Ayşecan Tatari'nin annesi olan Uzunatağ'ın özellikle gençlik halleri araştırıldı.
70 yaşındaki oyuncunun eski halini görenler ise hayran kaldı. Hülya Koçyiğit detayı ise sosyal medyada gündem oldu.