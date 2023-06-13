Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ile Murat Dalkılıç'tan aşk bombası! Görüntülenmekten rahatsız oldu meğer 10 yıl önce de...
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ile Murat Dalkılıç'tan aşk bombası! Görüntülenmekten rahatsız oldduu ileri sürülen Müjde Uzman, Murat Dalkılıç ile sevgili mi merak ediliyor. Son dönemde adı Neslihan Atagül'ün eşi kadir Doğulu'nun tarikatıyla sık sık gündeme gelen Murat Dalkılı son olarak arkadaşı Eser Yenenler'i satmadığı video ile adından söz ettirmişti. İlişkiler konusunda 'güven vermeyen adam' olarak sık sık magazin gündeminde yerini alan Murat Dalkılıç'ın Müjde Uzman'la arasında neler oluyor gelin birlikte bakalım...
Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman ile Murat Dalkılıç'tan aşk bombası! Ünlü oyuncu Müjde Uzman görüntülenmekten rahatsız oldu. Biraz geçmişe giderken ikili 10 yıl önce de aşk iddiasıyla gündeme gelmişti.
Adı pek çok güzelle aşk dedikodularına karışan Murat Dalkılıç'ın yeni aşkının Müjde Uzman olup olmadığı merak ediliyor. İddiaya göre Müjde Uzman, Hollywood Vampires konserine Murat Dalkılıç ile katıldı.
Güzel oyuncunun görüntülenmekten rahatsız olduğu dikkat çekti.Bundan tam 10 yıl önce Murat Dalkılıç ile Müjde Uzman'ın adları aşk dedikodularına karışmış, ikili "Arkadaşız" diyerek iddiaları reddetmişti. Birlikte görülen ikili hayranlarını şaşırttı.
"MURAT DALKILIÇ KAPATILSIN"
Ünlü popçu Murat Dalkılıç geçtiğimiz günlerde arkadaşı Eser Yenenler'in eşine verdiği yanıtla gündeme gelmişti.
Viral olan bir videoyu eşi Eser Yenenler ve arkadaşı Murat Dalkılıç üzerinde deneyen Berfu Yenenler öyle bir video paylaşmıştı ki adeta yer yerinden oynamıştı.