Kızılcık Şerbeti Kıvılcım Arslan'ı Evrim Alasya'nın babası bakın kim! O da kendi gibi tanıdık çıktı! Meğer ünlü ismin kızıymış...
Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Ceren Yalazoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, hem performansı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettirmişti. 43 yaşındaki oyuncu şimdi ise babasıyla gündem oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Evrim Alasya'nın babası kim?" sorusunun yanıtını öğrenince şaşıp kaldı. Bakın Evrim Alasya'nın babası hangi ünlü isim çıktı...
03.03.2023 19:40 - Son Güncelleme: 03.03.2023 19:40
Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterini canlandıran ünlü oyuncu Evrim Alasya, yeni bölümle birlikte gündeme geldi.