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Haberler Magazin Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

Kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatma karakterini canlandıran Feray Darıcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip "Feray Darıcı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun aylar önce evlendiği eşiyle düğün fotoğrafları ise beğeni yağmuruna tutuldu. Bakın Feray Darıcı'nın eşi kimmiş...

takvim.com.tr
30.12.2022 22:33 - Son Güncelleme: 30.12.2022 22:33
Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatma karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feray Darıcı'nın hayatı merak konusu oldu.

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Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip "Feray Darıcı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.

Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

Oyuncunun aylar önce evlendiği eşiyle düğün fotoğrafları ise beğeni yağmuruna tutuldu.

Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

İşte Feray Darıcı başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...

BİRKAN SOKULLU

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