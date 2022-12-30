Kızılcık Şerbeti Fatma’sı Feray Darıcı’nın gözünden sakındığı eşi bakın kim! Gören bir daha baktı! Meğer aylar önce evlenmişler...
Kadrosunda Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Ceren Yalazoğlu Karakoç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde Fatma karakterini canlandıran Feray Darıcı'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip "Feray Darıcı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı. Oyuncunun aylar önce evlendiği eşiyle düğün fotoğrafları ise beğeni yağmuruna tutuldu. Bakın Feray Darıcı'nın eşi kimmiş...
30.12.2022 22:33 - Son Güncelleme: 30.12.2022 22:33
Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Fatma karakteriyle izleyici karşısına çıkan Feray Darıcı'nın hayatı merak konusu oldu.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edilip "Feray Darıcı'nın eşi kim?" sorusunun yanıtı aratıldı.