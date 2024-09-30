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Kızıl Goncalar'ın Vahit'i Tolga Tekin'in 1 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! "Şiddet gördüm" iddialarıyla boşanmışlardı! Cüneyd'in babası...

Ünlü oyuncu Tolga Tekin kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak ediliyor. Son zamanlarda Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz ile birlikte rol aldığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak ünlü oyuncunun, özellikle aşk hayatı internet kullanıcıları arasında gündem oldu. "Tolga Tekin evli mi, çocuğu var mı?" sorusu en çok arananlar arasında yer aldı. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:43 Güncelleme Tarihi :30 Eylül 2024 , 13:53
Kızıl Goncalar’ın Vahit’i Tolga Tekin’in 1 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! Şiddet gördüm iddialarıyla boşanmışlardı! Cüneyd’in babası...

Cüneyd'in babası Vahit karakterine hayat veren Tolga Tekin'in özel hayatı merak konusu oldu. Eşi ve ailesi hakkında araştırma yapan izleyiciler detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...

Kızıl Goncalar’ın Vahit’i Tolga Tekin’in 1 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! Şiddet gördüm iddialarıyla boşanmışlardı! Cüneyd’in babası...

Kızıl Goncalar Dizisiyle Ekranlara Dönen Tolga Tekin Eski Evliliğiyle Gündeme Oturdu

Başarılı oyuncu Tolga Tekin, Kızıl Goncalar dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide Vahit karakterine hayat veren Tekin, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu.

Kızıl Goncalar’ın Vahit’i Tolga Tekin’in 1 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! Şiddet gördüm iddialarıyla boşanmışlardı! Cüneyd’in babası...

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncunun bir dönem ünlü bir meslektaşıyla evli olduğu bilgisi ortaya çıkınca, sosyal medyada adeta gündem oldu. Peki, Tolga Tekin'in eski eşi kim?

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