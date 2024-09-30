Kızıl Goncalar'ın Vahit'i Tolga Tekin'in 1 yıllık eski eşi de ünlü çıktı! "Şiddet gördüm" iddialarıyla boşanmışlardı! Cüneyd'in babası...

Cüneyd'in babası Vahit karakterine hayat veren Tolga Tekin'in özel hayatı merak konusu oldu. Eşi ve ailesi hakkında araştırma yapan izleyiciler detaylı bilgileri araştırmaya başladı. İşte merak edilenler...
Kızıl Goncalar Dizisiyle Ekranlara Dönen Tolga Tekin Eski Evliliğiyle Gündeme Oturdu
Başarılı oyuncu Tolga Tekin, Kızıl Goncalar dizisiyle izleyicilerin karşısına çıktı. Dizide Vahit karakterine hayat veren Tekin, kariyerindeki başarılarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oldu.
Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden oyuncunun bir dönem ünlü bir meslektaşıyla evli olduğu bilgisi ortaya çıkınca, sosyal medyada adeta gündem oldu. Peki, Tolga Tekin'in eski eşi kim?