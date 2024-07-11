Kızıl Goncalar’ın Meryem’i Özgü Namal’ı tanı tanıyabilirsen! Saçlarını kısacık kestirip sarışın oldu! Gören şaşkın: “Bu gerçek mi?”

Başrolünü Özcan Deniz ile paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal, sezon finalinin ardından ilk kez ortaya çıktı. Yeni film projesi için imaj değiştiren Namal'ın son halini görenler ise şaşıp kaldı. Kısacık kestirdiği saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Özgü Namal'ın yeni imajı...
Kurtlar Vadisi, Merhamet, Hanımın Çiftliği gibi birçok dizide rol alan Özgü Namal, son olarak Özcan Deniz ile Kızıl Goncalar'da kamera karşısına geçti.
Dizide Meryem karakterini canlandıran Özgü Namal, sezon finalinin ardından ilk kez ortaya çıktı. Yeni film projesi için imaj değiştiren Namal'ın son halini görenler ise şaşıp kaldı.
Kısacık kestirdiği saçlarını sarıya boyatan ünlü oyuncu, kısa sürede gündem olurken sosyal medyayı ikiye böldü.