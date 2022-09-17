Kızı Tuğçe Tayfur’un nişanına katılmayan Ferdi Tayfur’un son haline bakın! Necla Nazır’ın yanında gözler onu aradı ancak...

'BENİ BABAMDAN İSTEDİ'

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı: "Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kafalarda sorular kalmasın. Bildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."