Kızı Tuğçe Tayfur’un nişanına katılmayan Ferdi Tayfur’un son haline bakın! Necla Nazır’ın yanında gözler onu aradı ancak...
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, evlilik teklifine 'evet' yanıtını verdiği sevgilisi Burak Kalfa ile önceki akşam nişan yüzüklerini taktı. Nişandan paylaşım yapmayı ihmal etmeyen Tuğçe Tayfur, ailesi ile verdiği pozları yayınladı. Yeşilçam yıldızı Necla Nazır son haliyle beğeni toplarken gözler baba Ferdi Tayfur'u aradı. Bunun üzerine Tuğçe Tayfur, jet hızıyla bir paylaşım yaparak babasının nişanına neden katılmadığını açıkladı. Öte yandan bir süre önce sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Ferdi Tayfur'un son hali merak edildi. İşte detaylar...
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile dün akşam aile arasında gerçekleşen sade bir tören ile nişanlandı.
Bunun üzerine Tuğçe Tayfur, jet hızıyla bir paylaşım yaparak babasının nişanına neden katılmadığını açıkladı.
'BENİ BABAMDAN İSTEDİ'
Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur'un nişanda olmamasıyla ilgili bir açıklama yayınladı: "Babamla ilgili çok mesaj alıyorum. Açıklama yapalım, kafalarda sorular kalmasın. Bildiğiniz üzere babam Marmaris'te yaşıyor. Onun için yolculuk yapmak maalesef bu dönemde pek mümkün olmadığı için Burak Bey ile biz yanına gittik. Önce Burak Bey babamdan istedi yani anlayacağınız. Dün gece her iki ailenin de rızasıyla evliliğe ilk adımı attık. Bizler de babamızı yanımızda görmeyi çok isterdik ama darısı düğüne diyelim."