Kıyafeti geçer not almadı: "Üstündeki olmamış” Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı!

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir etkinlikte giydiği şeffaf elbise ile tüm gözleri üzerine çekti. Her zaman şık ve cesur tarzıyla bilinen Subaşı, bu kez modaseverlerden beklediği olumlu tepkileri toplayamadı. Sosyal medyada, "Bu kıyafet pek yakışmamış", "Bu sefer beğenilmedi Şeyma" gibi eleştiriler yapıldı.
Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şıklığı ve cesur giyim tarzıyla tanınan Subaşı, bu defa modaseverlerden beklediği olumlu yorumları alamadı. Sosyal medyada "Üstündeki olmamış", "Bu sefer olmadı Şeyma" gibi yorumlar yapıldı.
Magazin gündeminin hiç kuşkuşuz en çok konuştuğu isimler arasında Şeyma Subaşı yer alıyor.
Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı bir dönem aşk hayatıyla milyonlar tarafından takip edilmişti.