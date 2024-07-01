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Kıyafeti geçer not almadı: "Üstündeki olmamış” Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı!

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir etkinlikte giydiği şeffaf elbise ile tüm gözleri üzerine çekti. Her zaman şık ve cesur tarzıyla bilinen Subaşı, bu kez modaseverlerden beklediği olumlu tepkileri toplayamadı. Sosyal medyada, "Bu kıyafet pek yakışmamış", "Bu sefer beğenilmedi Şeyma" gibi eleştiriler yapıldı.

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 09:40 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 09:36
Kıyafeti geçer not almadı: Üstündeki olmamış” Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! 1

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, katıldığı bir davette giydiği transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti. Şıklığı ve cesur giyim tarzıyla tanınan Subaşı, bu defa modaseverlerden beklediği olumlu yorumları alamadı. Sosyal medyada "Üstündeki olmamış", "Bu sefer olmadı Şeyma" gibi yorumlar yapıldı.

Kıyafeti geçer not almadı: Üstündeki olmamış” Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! 2

Magazin gündeminin hiç kuşkuşuz en çok konuştuğu isimler arasında Şeyma Subaşı yer alıyor.

Kıyafeti geçer not almadı: Üstündeki olmamış” Acun Ilıcalı’nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı! 3

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi olan Şeyma Subaşı bir dönem aşk hayatıyla milyonlar tarafından takip edilmişti.

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