Kıyafeti geçer not almadı: "Üstündeki olmamış” Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı transparan elbisesiyle davete katıldı!

Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, bir etkinlikte giydiği şeffaf elbise ile tüm gözleri üzerine çekti. Her zaman şık ve cesur tarzıyla bilinen Subaşı, bu kez modaseverlerden beklediği olumlu tepkileri toplayamadı. Sosyal medyada, "Bu kıyafet pek yakışmamış", "Bu sefer beğenilmedi Şeyma" gibi eleştiriler yapıldı.