Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel annesi Nurten Tatlıtuğ'dan başkası değil... Türkiye'nin başarılı erkek oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, magazin camiasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, biricik oğlunun düğününe katılamamıştı. İddialara göre Tatlıtuğ'un annesi, evladının Başak Dizer ile evlenmesini istemediği için düğüne gitmemişti. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ durumun böyle olmadığını, annesinin sağlık sorunları sebebiyle düğününe katılamadığını belirtmişti. İşte oğlunu herkesten kıskanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi...

25.01.2019 12:33 - Son Güncelleme: 25.01.2019 12:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





