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Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel annesi Nurten Tatlıtuğ'dan başkası değil... Türkiye'nin başarılı erkek oyuncularından olan Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer ile dünyaevine girdi. Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, magazin camiasında parmakla gösterilen çiftler arasında yer alıyor. Tatlıtuğ'un annesi Nurten Tatlıtuğ, biricik oğlunun düğününe katılamamıştı. İddialara göre Tatlıtuğ'un annesi, evladının Başak Dizer ile evlenmesini istemediği için düğüne gitmemişti. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ durumun böyle olmadığını, annesinin sağlık sorunları sebebiyle düğününe katılamadığını belirtmişti. İşte oğlunu herkesten kıskanan Kıvanç Tatlıtuğ'un annesi...

25.01.2019 12:33 - Son Güncelleme: 25.01.2019 12:47
Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel annesi Nurten Tatlıtuğ... Rol aldığı dizide annesi, rolünde hangi ismin yer alacağı merak edilen Kıvanç Tatlıtuğ'un gerçek annesine bakın...

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

ÜNLÜLERİN ANNELERİ

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan, başarılı performansıyla gönüllerde taht kurdu. Çarşamba akşamları TRT'de yayınlanan dizide Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın annesi çok merak ediliyor. İşte Engin Altan Düzyatan'ın annesi Gülşen Düzyatan..

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde, annesi ona Hızır diye hitap ediyor, alemde Hızır Reis olarak anılıyor ve sevenleri ona Çakır diyor. Çakır'ın hayatını değiştiren olay ise ağabeyi Ömer'in hasımları tarafından öldürülmesidir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

Çok sevdiği ağabeyinin ondan istediği tek şey olan mühendis olmayı rafa kaldırıp, ağabeyinin intikamını alarak önce cezaevine sonra yeraltı dünyasına giriyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un yanındaki güzel kim? Çarpışma dizisinin yakışıklı oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ'u kıskanan kişi...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncularından, Hızır Çakırbeyli karakterine can veren Oktay Kaynarca'nın annesini daha önce gördünüz mü?

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