Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali tam bir hüsran! Biz onu hep yakışıklılığıyla hatırlayacağız ama Kıvanç Tatlıtuğ...
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un, Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanacak olan 'Kral Kaybederse' dizisinde başrolü oynayacağı iddia edilirken bir yandan da baba olmak için gün sayıyor. Başak Dizer'le ilk çocuk heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir ortalarda görünmüyordu. Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı'nın paylaşımında ortaya çıktı hem de ne çıkmak. Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali görenleri şaşkına çevirdi.
Baba olmak için gün sayan yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, imajını değiştirdi. Saç ve sakalını kestiren Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı ise hayranlarını ikiye böldü.
Kıvanç Tatlıtuğ, bir döneme damgasını vuran dizi Aşk-ı Memnu ile adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Stil danışmanı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, baba olmak için gün sayıyor.
İMAJ DEĞİŞTİRDİ
Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Kasabalı, Instagram hesabından paylaştığı karenin altına, ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü.
Kıvanç Tatlıtuğ'un saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı. Tatlıtuğ'un yeni imajı bazı hayranları tarafından beğenilirken, bazı hayranları tarafından da eleştiri aldı.