Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! 'Anne mi baba mı?' O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: "Aşırı sevgiden..."
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı. O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. 2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe gündemden düşmüyor. Önceki gün ilk kez yüzü görünen Kurt Efe Tatlıtuğ, babası Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğu ile yan yana getirildi. Kimileri minik Tatlıtuğ'u annesine benzetirken kimileri ise babasına benzetti.
26.06.2023 17:37 - Son Güncelleme: 26.06.2023 17:37
'ANNE Mİ BABA MI?'
Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü.
Başak Dizer'in son dönemde oğlunun fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyordu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocukları Kurt Efe, ilk defa görüntülendi.
Bugüne kadar yüzünü görmediğimiz Kurt Efe Tatlıtuğ'un annesine mi babasına mı benzediği tartışma konusu yarattı.