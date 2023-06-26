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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! 'Anne mi baba mı?' O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: "Aşırı sevgiden..."

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! 'Anne mi baba mı?' O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: "Aşırı sevgiden..."

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı. O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü. 2016 yılında evlenen Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe gündemden düşmüyor. Önceki gün ilk kez yüzü görünen Kurt Efe Tatlıtuğ, babası Kıvanç Tatlıtuğ'un çocukluğu ile yan yana getirildi. Kimileri minik Tatlıtuğ'u annesine benzetirken kimileri ise babasına benzetti.

26.06.2023 17:37 - Son Güncelleme: 26.06.2023 17:37
Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! ’Anne mi baba mı?’ O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Aşırı sevgiden...

'ANNE Mİ BABA MI?'

Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! ’Anne mi baba mı?’ O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Aşırı sevgiden...

2016 yılında evlenen çift geçtiğimiz yıl oğlu Kurt Efe'yi kucağına almıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! ’Anne mi baba mı?’ O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Aşırı sevgiden...

Başak Dizer'in son dönemde oğlunun fotoğraflarını paylaşması dikkat çekiyordu. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocukları Kurt Efe, ilk defa görüntülendi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! ’Anne mi baba mı?’ O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Aşırı sevgiden...

Yalıkavak'ta alışveriş yapan çift, ilgi odağı oldu. Kısa sürede gündem olan Kurt Efe Tatlıtuğ sosyal medyayı ikiye böldü.

Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe ortalığı karıştırdı! ’Anne mi baba mı?’ O fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü: Aşırı sevgiden...

Bugüne kadar yüzünü görmediğimiz Kurt Efe Tatlıtuğ'un annesine mi babasına mı benzediği tartışma konusu yarattı.

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