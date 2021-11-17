Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi güzelliği ile hayran bıraktı! 38 yaşındaki baba adayı Kıvanç ve güzeller güzeli kardeşine bakın...

"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"

Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer bu kez '2. Sayfa' adlı magazin programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Ünlü stilist, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.