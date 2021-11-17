Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile hayran bıraktı! 38 yaşındaki baba adayı Kıvanç ve güzeller güzeli kardeşine bakın...
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile hayran bıraktı! Baba olacağını öğrenen 38 yaşındaki Kıvanç ve kardeşine bakın... İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biri. 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. Başak Dizer'in 3 aylık hamile olduğunun ortaya çıkması ile gündemden düşmeyen ünlü çiftten Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın dilinde. Çiftin çocuklarının kime benzeyeceği şimdiden merak konusu olurken, yakışıklılığı ile sık sık adından söz ettiren Kıvanç'ın kız kardeşi mercek altına alındı. Güzelliği dillere destan olan Melisa Tatlıtuğ'u görenler, "Kız halaya oğlan dayıya demişler, bakalım Kıvanç'ın bebeği kime benzeyecek" şeklinde yorumlarda bulunuyor.
17.11.2021 14:48
- Son Güncelleme: 17.11.2021 15:21
Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliği ile hayran bıraktı! 2016 yılında nikâh masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin bebek beklediği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.
"ÇOK HEYECANLI VE MUTLUYUZ"
Zaman zaman hamile olduğu haberleriyle gündeme gelen ve bu haberleri yalanlayan Başak Dizer bu kez '2. Sayfa' adlı magazin programına gönderdiği mesajla iddiaları doğruladı. Ünlü stilist, "Evet doğru, çok teşekkürler. Çok heyecanlı ve mutluyuz" dedi.
İşte güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...