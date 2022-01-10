Kıvanç Tatlıtuğ’un karnı burnunda eşi Başak Dizer’in bir de kardeşini görün! Görenler ikiz sandı işte Kıvanç’ın baldızı

İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Başak Dizer bu kez de kardeşi Buket'in karesi ile gündeme geldi. Abla - kardeş birbirine çok benzetildi. İşte başta Başak Dizer olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...