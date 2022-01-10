Kıvanç Tatlıtuğ'un karnı burnunda eşi Başak Dizer'in bir de kardeşini görün! Görenler ikiz sandı işte Kıvanç'ın baldızı
Kıvanç Tatlıtuğ'un karnı burnunda eşi Başak Dizer'in bir de kardeşini görün! Görenler ikiz sandı... İlk olarak 2002 yılında katıldığı Best Model of Turkey yarışmasıyla adını duyuran sonrasında Gümüş adlı dizide canlandırdığı Mehmet karakteriyle oyunculuğa adım atan Kıvanç Tatlıtuğ, Türkiye'nin en yakışıklı isimlerinden biri. 2016 yılında dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'den müjdeli haber geldi. Geçtiğimiz günlerde ilk hamilelik karesini paylaşan Başak Dizer, bu kez de kız kardeşinin doğum gününü kutladığı fotoğrarla gündeme geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un baldızı Buket'i görenler, Başak Dizer'in ikizi sandı! Abla - kardeş kendine hayran bıraktı.
10.01.2022 17:17
- Son Güncelleme: 10.01.2022 17:22
Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte geçtiğimiz hafta yakın arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı Kasabalı çifti ile poz verdi.
İlk bebeğini dünyaya getirmeye hazırlanan Başak Dizer bu kez de kardeşi Buket'in karesi ile gündeme geldi. Abla - kardeş birbirine çok benzetildi. İşte başta Başak Dizer olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...