Kıvanç Tatlıtuğ’un kameralardan uzak tuttuğu güzeller güzeli kız kardeşine bakın! Başak Dizer’in görümcesini görenin nutku tutuldu

Serenay Sarıkaya ile başrolünü üslendiği Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe'nin annesi Başak Dizer'le yürüttüğü mutlu evlilikle sık sık adından söz ettirmişti. Ünlü oyuncu şimdi ise kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşiyle gündem oldu. Tatlıtuğ'un kız kardeşi güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, hem kariyeri hem de özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
Aile dizisinde Aslan karakterini canlandıran oyuncu, özellikle Başak Dizer'le yürüttüğü mutlu evlilikle magazin manşetlerini süsledi.
Attığı her adım hayranları tarafından yakından takip edilen Tatlıtuğ, şimdi ise kız kardeşi ile gündeme geldi.