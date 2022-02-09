Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti
Kıvanç Tatlıtuğ'un hamile eşi son halini paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdilerde yaklaşık 6 aylık hamile olan Dizer, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı. İşte Başak Dizer'in sosyal medyada gündem olan son hali...
09.02.2022 01:19
- Son Güncelleme: 09.02.2022 01:19