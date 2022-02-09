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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Kıvanç Tatlıtuğ'un hamile eşi son halini paylaştı! Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Çift geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdilerde yaklaşık 6 aylık hamile olan Dizer, son halini sosyal medya hesabında paylaştı. Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı. İşte Başak Dizer'in sosyal medyada gündem olan son hali...

09.02.2022 01:19 - Son Güncelleme: 09.02.2022 01:19
Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 senesinde dünyaevine girmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikili, geçen aylarda ise bebek beklediklerini açıklamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Şimdilerde yaklaşık 6 aylık hamile olan Dizer, son halini sosyal medya hesabında paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Dizer'in paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi görerek gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’un hamile eşi son halini paylaştı! Büyüyen karnıyla dikkat çeken Başak Dizer ‘Hamilelik yakışmış’ dedirtti

Büyüyen karnıyla dikkat çeken Dizer için "Hamilelik yakışmış" yorumu yapıldı.

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