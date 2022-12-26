Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in eski halini görenlerin nutku tutuldu! Sosyal medya yıkıldı: "Sen de mi estetik güzelisin?"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in eski halini görenlerin nutku tutuldu! Sosyal medya yıkıldı, "Estetik güzeli mi?" , "Sen de mi Başak" yorumları havada uçuştu. 2016 yılında yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile dünyaevine giren stilist Başak Dizer estetik iddiasıyla gündemde. Oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Başak Dizer'in eski halini gören sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Kimileri estetik var derken kimileri ise olmadığını iddia etti. İşte Başak Dizer'in eski hali...
"SEN DE Mİ ESTETİK GÜZELİSİN?"
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in eski halini görenlerin nutku tutuldu! Sosyal medya o fotoğraflarla ikiye bölündü.
Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.
Geçtiğimiz günlerde eşinin paylaştığı bu karenin altına yaptığı yorumla gündeme bomba gibi düşen Kıvanç Tatlıtuğ, magazin dünyasının örnek gösterilen eşlerinden...
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer de hem eşine duyduğu aşkla hem de magazin basınında sansasyonel olaylarla yer almamasıyla dikkat çekiyor, beğeni topluyor.
45 yaşındaki Başak Dizer'in eski halleri gündem oldu. Sevilen ismi gören bazı sosyal medya kullanıcıları, "Sen de mi estetik güzelisin?" yorumları yaparken bazıları ise değişimin estetiklten değil yıllarla alakalı olduğunu ileri sürdü.