Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer’den hamilelik pozu geldi karnı burnunda haline beğeni yağdı! Kıvanç’ın keyfi ise ortalığı yıktı geçti

5 sene önce Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'den, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti. Tatlıtuğ çifti, yakın arkadaşları olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile bir araya geldi.