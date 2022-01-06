Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den hamilelik pozu geldi karnı burnunda haline beğeni yağdı! Kıvanç'ın keyfi ise ortalığı yıktı geçti
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den hamilelik pozu geldi, ünlü stilistin karnı burnunda haline beğeni yağdı! Hamileliğinde 4 ayı geride bırakan Başak Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte yakın arkadaşları Kıvanç Kasabalı ve Sedef Avcı Kasabalı çifti ile poz verdi. İlk kez karnı burnunda fotoğraf paylaşan Başak Dizer'e yorum ve beğeni yağdı.
06.01.2022 16:54
- Son Güncelleme: 06.01.2022 16:58
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'den hamilelik pozu geldi karnı burnunda Başak'a beğeni yağdı! Kıvanç'ın keyfi ise ortalığı yıktı geçti...
5 sene önce Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer'den, geçtiğimiz haftalarda bebek müjdesi gelmişti. Tatlıtuğ çifti, yakın arkadaşları olan Sedef Avcı ve Kıvanç Kasabalı çifti ile bir araya geldi.
Başak Dizer'in hamile pozunun ardından yaşı merak konusu oldu. İşte başta Kıvanç ve Başak olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin yaşları...