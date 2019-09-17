Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler hayrete düştü: Abi - kardeş arasında hiç mi benzerlik olmaz?
Kıvanç Tatlıtuğ bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Tanıtım için verilen davete abisi Cem Tatlıtuğ ile giden Kıvanç Tatlıtuğ'un gecesi tatsız bitti. Vale ile kendisine küfür ettiği gerekçesiyle tartışan Cem Tatlıtuğ'un Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi olduğunu duyanlar şaşırdı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un abisi Cem Tatlıtuğ ve diğer ünlü isimlerin kardeşleri...
"Orada bana küfür eden bir arkadaş var mekanın valesiymiş… Bana 'hop parayı vermedin' dedi. Elimi cebime attım parayı vereceğim baktım ayak ayak üstüne atmış yayılmış bir şekilde oturuyor. 'Önce adam gibi iste vereyim.' dedim. Ayağa kalktı 'ne diyorsun' falan dedi. Ben de 'babam yaşında adamsın, saygılı konuş benimle' diye tepki gösterdim. Elime vurdu, baktım kameralar da geliyor 'tatsızlık olmasın gideyim' dedim."
"Arkamdan küfürler etti 'sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya' diye bağırdı. Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, 'bak 60 yaşındaki adamı dövdü' diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın aslı budur."
Kıvanç Tatlıtuğ'un abisinin yaşadığı bu tatsız olaydan sonra ünlü oyuncunun hayranları şok oldu. Kıvanç ile abisinin birbirine benzememesi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ünlülerin kardeşleri...