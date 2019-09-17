Kıvanç Tatlıtuğ'un abisini görenler hayrete düştü: Abi - kardeş arasında hiç mi benzerlik olmaz?

"Arkamdan küfürler etti 'sen dayak yemeden elimden kurtuldun ya' diye bağırdı. Ne yapayım kavga mı edeyim 60 yaşındaki adamla. Kavga etsem adamı dövsem, 'bak 60 yaşındaki adamı dövdü' diyecekler… O adamlar aynı ayara inmek bana yakışmaz yaşım itibariyle, sağ olsun o adam kameraları görünce iyice coştu. Olayın aslı budur."

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisinin yaşadığı bu tatsız olaydan sonra ünlü oyuncunun hayranları şok oldu. Kıvanç ile abisinin birbirine benzememesi magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte ünlülerin kardeşleri...