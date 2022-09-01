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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: "Bu nasıl yakışıklı bir baba"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: "Bu nasıl yakışıklı bir baba"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı. 20 Şubat 2016'da modacı Başak Dizer ile dünyaevine giren ve geçen nisan ayında ilk evladı olan oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler, "Bu nasıl yakışıklı bir baba" , "Hayranlıla bakıyorum fotoğraflara" şeklinde yorumlar yaptı.

01.09.2022 13:55 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:57
Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: Bu nasıl yakışıklı bir baba

"BU NASIL YAKIŞIKLI BİR BABA"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: Bu nasıl yakışıklı bir baba

Eşi ve oğlu ile tatilin keyfini çıkaran Kıvanç, ünlü bir giyim markası için kamera karşısına geçti.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: Bu nasıl yakışıklı bir baba

Kısa sürede gündeme bomba gibi düşen Kıvanç Tatlıtuğ'un bu karelerine yorum ve beğeni yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: Bu nasıl yakışıklı bir baba

Çiçeği burnunda baba Kıvanç'ı görenler hayranlıkla fotoğrafları izledi.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: Bu nasıl yakışıklı bir baba

Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen evladı ile babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar yeni projesi ile de ilgileniyor.

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