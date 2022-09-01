Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı: "Bu nasıl yakışıklı bir baba"
Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı. 20 Şubat 2016'da modacı Başak Dizer ile dünyaevine giren ve geçen nisan ayında ilk evladı olan oğlu Kurt Efe'yi kucağına alan Kıvanç Tatlıtuğ Instagram paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Kısa sürede yorum yağmuruna tutulan Kıvanç Tatlıtuğ'u görenler, "Bu nasıl yakışıklı bir baba" , "Hayranlıla bakıyorum fotoğraflara" şeklinde yorumlar yaptı.
01.09.2022 13:55 - Son Güncelleme: 01.09.2022 13:57
"BU NASIL YAKIŞIKLI BİR BABA"
Kıvanç Tatlıtuğ'dan olay kareler! Çiçeği burnunda babayı görenler hayranlıkla bakakaldı.
Başak Dizer ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz nisan ayında dünyaya gelen evladı ile babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, şu sıralar yeni projesi ile de ilgileniyor.