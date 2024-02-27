Kıvanç Tatlıtuğ’dan Hong Kong’ta baba-oğul pozu! Başak Dizer eşi ve biricik oğlunu paylaştı! Kurt Efe babasından rol çaldı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve oğluyla tatil için Hong Kong'a uçtu. Sosyal medyayı aktif kullanan Dizer ise buradan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı sallayan paylaşımda Kurt Efe ilgi odağı oldu.