Kıvanç Tatlıtuğ’dan Hong Kong’ta baba-oğul pozu! Başak Dizer eşi ve biricik oğlunu paylaştı! Kurt Efe babasından rol çaldı

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturduğu Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi ve oğluyla tatil için Hong Kong'a uçtu. Sosyal medyayı aktif kullanan Dizer ise buradan paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Dizer, eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile oğlu Kurt Efe'nin baba-oğul pozunu takipçileriyle paylaştı. Sosyal medyayı sallayan paylaşımda Kurt Efe ilgi odağı oldu.
2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı.
Son dönemlerde minik oğullarıyla sık sık gündem olan çift, bir kez daha Kurt Efe ile adlarından söz ettirdi.
Ailesiyle tatil için Hong Kong'a uçan Başak Dizer, burada eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin verdiği baba-oğul pozunu sosyal medyada paylaştı.