RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: "Öpüşmeyeceksin"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: "Öpüşmeyeceksin"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile o sahnesi iddiaya göre Başak Dizer'i kızdırdı. İddiaya ilk açıklama Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen o mesaj...

05.04.2023 09:37 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:41
Kıvanç Tatlıtuğ’dan eşi Başak Dizer’in ’boşarım’ iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: Öpüşmeyeceksin

"ÖPÜŞMEYECEKSİN"

Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı.

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Kıvanç Tatlıtuğ’dan eşi Başak Dizer’in ’boşarım’ iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: Öpüşmeyeceksin

Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ gündemden düşmüyor.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan eşi Başak Dizer’in ’boşarım’ iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: Öpüşmeyeceksin

'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan eşi Başak Dizer’in ’boşarım’ iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: Öpüşmeyeceksin

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ’dan eşi Başak Dizer’in ’boşarım’ iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: Öpüşmeyeceksin

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluştu.

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