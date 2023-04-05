Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı: "Öpüşmeyeceksin"
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın Kıvanç Tatlıtuğ ile o sahnesi iddiaya göre Başak Dizer'i kızdırdı. İddiaya ilk açıklama Kıvanç Tatlıtuğ'dan geldi. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'dan gelen o mesaj...
05.04.2023 09:37 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:41
"ÖPÜŞMEYECEKSİN"
Kıvanç Tatlıtuğ'dan eşi Başak Dizer'in 'boşarım' iddiasına açıklama! Serenay Sarıkaya ile o sahnesi dedikodu kazanını yeniden kaynattı.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.