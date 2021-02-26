Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL'lik koronavirüs önlemi! Askeri aracı andırıyor sette her gün hazır bekliyor
Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL'lik koronavirüs önlemi! Tüm dünyaya kabus gördüren salgına karşı tedbiri elden bırakmayan yakışıklı oyuncu, setin kendisine tahsis ettiği karavanı kullanmak yerine kendi aracını tercih ediyor. 750 bin TL değerindeki karavanda görüntü olarak askeri aracı andırıyor. Hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunan Kıvanç Tatlıtuğ'un karavanı sette her gün hazır bekliyor.
İddiaya göre doğa tutkusuyla bilinen Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda 750 bin TL'ye satın aldığı karavanını sette her gün hazır tutuyor.Görüntüsüyle askeri bir aracı andıran karavanda; hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunuyor.