Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL'lik koronavirüs önlemi! Askeri aracı andırıyor sette her gün hazır bekliyor

Kıvanç Tatlıtuğ'dan 750 bin TL'lik koronavirüs önlemi! Tüm dünyaya kabus gördüren salgına karşı tedbiri elden bırakmayan yakışıklı oyuncu, setin kendisine tahsis ettiği karavanı kullanmak yerine kendi aracını tercih ediyor. 750 bin TL değerindeki karavanda görüntü olarak askeri aracı andırıyor. Hareket halindeyken motordan aldığı güçle şarj olan bataryanın, araç kamp moduna geçtiğinde güneş paneli üzerinden şarj olma özelliği bulunan Kıvanç Tatlıtuğ'un karavanı sette her gün hazır bekliyor.

26.02.2021 17:23 - Son Güncelleme: 26.02.2021 17:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





