RAMAZAN İMSAKİYE
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Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: "Çok sevmek yetmedi..."

Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı, sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. 2 hafta önce ilk evladını kucağına alan Kıvanç 6 yıl önce Başak Dizer'le evlenmişti. Evliliği hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ eşine olan duygularını bakın nasıl dile getirdi.

01.05.2022 10:09 - Son Güncelleme: 01.05.2022 10:21
Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer’e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: Çok sevmek yetmedi...

"ÇOK SEVMEK YETMEDİ..."

Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı bakın neler söyledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer’e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: Çok sevmek yetmedi...

Başak Dizer ile 6 yıl önce evlenen oyuncu bir dergiye çok özel açıklamalarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ'u Başak Dizer Tatlıtuğ'a olan sevgisini anlatınca sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer’e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: Çok sevmek yetmedi...

"Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi..." diyen oyuncu açıklamasının devamında "Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer’e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: Çok sevmek yetmedi...

Kıvanç Tatlıtuğ açıklamasını "Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele" sözleriyle bitirdi. Yakışıklı oyuncunun sözlerine "Başak kadar şanslı olamadık" yorumları yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer’e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: Çok sevmek yetmedi...

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