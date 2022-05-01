Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: "Çok sevmek yetmedi..."
Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı, sözleri ile gündeme bomba gibi düştü. 2 hafta önce ilk evladını kucağına alan Kıvanç 6 yıl önce Başak Dizer'le evlenmişti. Evliliği hakkında çok özel açıklamalarda bulunan Kıvanç Tatlıtuğ eşine olan duygularını bakın nasıl dile getirdi.
01.05.2022 10:09 - Son Güncelleme: 01.05.2022 10:21
"ÇOK SEVMEK YETMEDİ..."
Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı bakın neler söyledi.
Başak Dizer ile 6 yıl önce evlenen oyuncu bir dergiye çok özel açıklamalarda bulundu. Kıvanç Tatlıtuğ'u Başak Dizer Tatlıtuğ'a olan sevgisini anlatınca sosyal medyanın gündemine oturdu.
Kıvanç Tatlıtuğ açıklamasını "Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele" sözleriyle bitirdi. Yakışıklı oyuncunun sözlerine "Başak kadar şanslı olamadık" yorumları yağdı.
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