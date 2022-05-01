Kıvanç Tatlıtuğ yeni doğum yapan eşi Başak Dizer'e aşkını haykırdı bakın neler söyledi: "Çok sevmek yetmedi..."

"Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi..." diyen oyuncu açıklamasının devamında "Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey" dedi.