Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'den baba-oğul pozu! Yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı! "Babasının kopyası..."

Aşk-ı Memnu dizisiyle kariyerinin altın çağını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, sadece ekranlardaki performansıyla değil, aynı zamanda kişisel hayatıyla da sıkça magazin gündemine taşınıyor. 2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ 2022'de baba olmanın sevincini yaşadı. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından ilk kez oğlunun yüzünü gösterdiği fotoğraf paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un beğeni yağan o fotoğrafı...