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Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe'den baba-oğul pozu! Yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı! "Babasının kopyası..."

Aşk-ı Memnu dizisiyle kariyerinin altın çağını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ, sadece ekranlardaki performansıyla değil, aynı zamanda kişisel hayatıyla da sıkça magazin gündemine taşınıyor. 2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ 2022'de baba olmanın sevincini yaşadı. Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından ilk kez oğlunun yüzünü gösterdiği fotoğraf paylaştı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un beğeni yağan o fotoğrafı...

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Giriş Tarihi 15 Haziran 2024, 20:03 Güncelleme 15 Haziran 2024, 20:19
Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe’den baba-oğul pozu! Yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı! Babasının kopyası... 1

Aşk-ı Memnu dizisinde Behlül karakterine hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında modacı Başak Dizer ile Paris'te nikah masasına oturdu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe’den baba-oğul pozu! Yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı! Babasının kopyası... 2

2022 yılında Kurt Efe ile anne-baba olmanın mutluluğunu yaşayan çift, magazin gündeminden uzak bir yaşam tercih etti.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Kurt Efe’den baba-oğul pozu! Yüzünü ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı! Babasının kopyası... 3

Kurt Efe'nin yüzünü ilk zamanlar çok fazla göstermek istemeyen ama ara ara uzaktan fotoğrafını paylaşan Kıvanç Tatlıtuğ bu sefer ters köşe yaptı.

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