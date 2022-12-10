Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kötü haber gitti ’Hazar Ergüçlü’yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar’ Ceza almadı ama tedavi olacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi, benim Hazar Ergüçlü ile görüşmemi engellemektedir. Hazar'ı öldürmeye çalışıyorlar. Hatta Hazar'ı zehirlediler, ben kurtardım. Hazar'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi zehirlemektedir. Bu nedenle kendilerine tehdit içerikli mesajlar attım. Kabul ediyorum" dedi.