Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e kötü haber gitti 'Hazar Ergüçlü'yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar' Ceza almadı ama tedavi olacak
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişlerdi. Ünlü çift 7 ay önce de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz aylarda Sinan A. isimli şahıstan ölüm tehdidi alan ve mekanları basılan çifte mahkemeden haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer'i tehdit eden zanlının akli dengesi araştırılıyordu, mahkeme kararını verdi.
10.12.2022 09:48 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:00
Sinan A., Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un Harbiye'de işlettiği restoranı basmasıyla gündeme gelmişti.