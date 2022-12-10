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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e kötü haber gitti 'Hazar Ergüçlü'yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar' Ceza almadı ama tedavi olacak

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'e kötü haber gitti 'Hazar Ergüçlü'yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar' Ceza almadı ama tedavi olacak

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 2016 yılında Paris'te sade bir nikah töreniyle hayatlarını birleştirmişlerdi. Ünlü çift 7 ay önce de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz aylarda Sinan A. isimli şahıstan ölüm tehdidi alan ve mekanları basılan çifte mahkemeden haber geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'la Başak Dizer'i tehdit eden zanlının akli dengesi araştırılıyordu, mahkeme kararını verdi.

10.12.2022 09:48 - Son Güncelleme: 10.12.2022 10:00
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kötü haber gitti ’Hazar Ergüçlü’yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar’ Ceza almadı ama tedavi olacak

Sinan A., Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer Tatlıtuğ'un Harbiye'de işlettiği restoranı basmasıyla gündeme gelmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kötü haber gitti ’Hazar Ergüçlü’yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar’ Ceza almadı ama tedavi olacak

Bu olayın ardından Başar Dizer Tatlıtuğ şikâyetçi oldu, ancak Sinan A. sosyal medya üzerinden ölüm tehditleri savurmaya başladı. Başak Dizer-Kıvanç Tatlıtuğ çifti de bunun üzerine yeniden şikâyetçi oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kötü haber gitti ’Hazar Ergüçlü’yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar’ Ceza almadı ama tedavi olacak

HAZAR ERGÜÇLÜ'YÜ ZEHİRLEDİLER
Hürriyet'in haberine göre; Soruşturma kapsamında ifade veren Sinan A., "Oyuncu Hazar Ergüçlü benim kız arkadaşım olur. Kendisi yaklaşık 7 yıldır beni sevmektedir.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kötü haber gitti ’Hazar Ergüçlü’yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar’ Ceza almadı ama tedavi olacak

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi, benim Hazar Ergüçlü ile görüşmemi engellemektedir. Hazar'ı öldürmeye çalışıyorlar. Hatta Hazar'ı zehirlediler, ben kurtardım. Hazar'ı Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi zehirlemektedir. Bu nedenle kendilerine tehdit içerikli mesajlar attım. Kabul ediyorum" dedi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer’e kötü haber gitti ’Hazar Ergüçlü’yü zehirleyip öldürmeye çalışıyorlar’ Ceza almadı ama tedavi olacak

Soruşturmayı yürüten savcılık, Sinan A. hakkında 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından 9 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

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