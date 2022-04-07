RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te stil danışmanı Başak Dizer ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen aylarda da bebek beklediklerini açıklamıştı. Çocuklarına 'Kurt Efe' adını verecekleri öğrenilen çiftin, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği ortaya çıktı. Çocuklarına buldukları isimle çok konuşulan çift, bu kez Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımıyla gündeme geldi. Eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaşan Tatlıtuğ, Dizer'in göbeğini öperken çekilen karesini Instagram'da yayınladı. Dizer'in son hali ise dikkat çekti. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medyayı sallayan o paylaşımı...

07.04.2022 21:58 - Son Güncelleme: 07.04.2022 22:31
Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile stil danışmanı Başak Dizer, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girmişti.

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Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Mutlu bir evlilik sürdüren çift, geçen aylarda da bebek beklediklerini açıklamıştı. İlk kez anne baba olma mutluluğu yaşayacak olan ünlü çift, oğullarının ismini sonunda belirledi.

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Çocuklarına 'Kurt Efe' adını verecekleri öğrenilen çiftin, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde yer aldığı 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinden esinlendiği ortaya çıktı.

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift, şimdi ise Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaşımıyla gündeme geldi.

Kıvanç Tatlıtuğ kural bozdu eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaştı! Doğum için gün sayan Başak Dizer’in son hali çok konuşuldu

Eşinin karnı burnunda pozunu ilk kez paylaşan Tatlıtuğ, Dizer'in göbeğini öperken verdiği çekilen karesini Instagram'da yayınladı.

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