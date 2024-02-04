Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer’in 21 aylık oğulları Kurt Efe’nin spor videosu sosyal medyayı salladı! O halleri görenleri gülümsetti

2016 yılında Paris'te nikah masasına oturan Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, mutlu evliliklerini 2022'de Kurt Efe'nin doğumuyla taçlandırdı. Son dönemlerde minik oğullarıyla sık sık gündem olan çift, bir kez daha Kurt Efe ile adlarından söz ettirdi. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer 'in oğlu Kurt Efe jimnastiğe başladı. O anları yayınlayan Başak Dizer ise sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım ile takipçilerini mest etti. İşte Kurt Efe'nin o anları...
Başak Dizer ile Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Paris'te dünyaevine girdi ve çiftin bu evlilikten Kurt Efe adını verdikleri bir oğulları oldu.
Son dönemlerde minik oğullarıyla sık sık gündem olan çift, bir kez daha Kurt Efe ile adlarından söz ettirdi.
Başak Dizer, oğlu Kurt Efe'nin spor yatığı anları sosyal medya hebasından paylaştı. Başak Dizer'in Kurt Efe'li paylaşımı kısa sürede gündem oldu.