"Kıvanç Tatlıtuğ benim sayemde oyuncu oldu" Fatih Ürek durdu durdu bombayı patlattı! Meğer Kıvanç'ın arkasında o varmış
Sahnelerin en çok sevilen isimlerinin başında geliyor Fatih Ürek. 56 yaşındaki ünlü şarkıcı sahnelerin yanı sıra dizilerde de rol alarak oyunculuk kariyerinde de kendisini geliştirdi ama büyük tutkusu olan sahnelerden asla ve asla vazgeçmedi. Pek çok estetik operasyon da geçirdiği bilinen Fatih Ürek katıldığı programda Kıvanç Tatlıtuğ bombasını patlattı. İşte detaylar...
31.03.2023 17:02 - Son Güncelleme: 31.03.2023 17:02
Hem özel hayatına hem de magazin camiasına yönelik bazı açıklamalar yapan Ürek asıl bombayı Kıvanç Tatlıtuğ itirafıyla patlattı.
Şarkıcı Fatih Ürek, Kıvanç Tatlıtuğ'un modellikten sonra yurt dışına geldiğini ve canının sıkkın olduğunu, ne yapacağını bilemediği bir dönem yaşadığını söyledi.
Bu kafa karışıklığına Fatih Ürek "Oyuncu olacaksın" diye yanıt verip usta oyuncu Ekrem Bora ile tanıştırmış.