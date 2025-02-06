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Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Başak Dizer ile 2016 yılında evlenen ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2022'de oğlu Kurt Efe'yi kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu tattı. Babalığı "Bambaşka bir duygu" sözleriyle tanımlayan ünlü oyuncudan, baba-oğul paylaşımı gördü. Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda Kurt Efe ilgi odağı olurken Tatlıtuğ için "Babalık çok yakıştı" yorumu yapıldı.

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Giriş Tarihi :06 Şubat 2025 , 08:50 Güncelleme Tarihi :06 Şubat 2025 , 08:50
Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde evlendi.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Ünlü çift, 2022 senesinde Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin "2.çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var" yanıtını verdi.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı, bambaşka bir duygu, onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, bazen gözlerim dolarak bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum, Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin"

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında zaman zaman oğluyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Tatlıtuğ'dan yeni bir baba-oğul pozu geldi.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Kıvanç Tatlıtuğ 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile yeni bir karesini yayınladı.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Tatlıtuğ, yeni paylaşımına "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü. Ünlü isim, oğluyla birlikte yer aldığı pozuna Erkin Koray'dan 'Şaşkın' şarkısını da ekledi.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda Kurt Efe ilgi odağı olurken Tatlıtuğ için "Babalık çok yakıştı" yorumu yapıldı.

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin o pozu...

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe

Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe