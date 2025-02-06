Kıuvanç Tatlıtuğ’dan baba-oğul paylaşımı! Kurt Efe ilgi odağı oldu

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer ile Fransa'nın başkenti Paris'te 19 Şubat 2016 tarihinde evlendi.
Ünlü çift, 2022 senesinde Kurt Efe adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.
Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz aylarda gazetecilerin "2.çocuk düşünüyor musunuz?" sorusuna "Kısmet diyelim, hep iyi niyetli düşüncelerimiz var" yanıtını verdi.
Tatlıtuğ, sözlerine şöyle devam etti: "Evlat ile ilgili söylenecek kelimelerin hepsi aynı, bambaşka bir duygu, onun gelişimi bizi de büyütüyor ve geliştiriyor.
Her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, bazen gözlerim dolarak bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum, Allah tüm evlatların yolunu, bahtını, sağlığını ve şansını açık etsin"
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında zaman zaman oğluyla paylaşım yapmayı da ihmal etmedi. Tatlıtuğ'dan yeni bir baba-oğul pozu geldi.
Kıvanç Tatlıtuğ 4,6 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından oğlu Kurt Efe ile yeni bir karesini yayınladı.
Tatlıtuğ, yeni paylaşımına "Velespit (bisiklet) candır" notunu düştü. Ünlü isim, oğluyla birlikte yer aldığı pozuna Erkin Koray'dan 'Şaşkın' şarkısını da ekledi.
Kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşımda Kurt Efe ilgi odağı olurken Tatlıtuğ için "Babalık çok yakıştı" yorumu yapıldı.
İşte Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin o pozu...