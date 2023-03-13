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Haberler Magazin Kısmetse Olur'un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Kısmetse Olur'un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda ekrana geri dönmesinin ardından eski yarışmacılar da gündeme geliyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Melis Buse Betkayan. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Melis Buse Betkayan geçtiğimiz günlerde TikTok canlı yayınında bir dönem aşkı için herkesi karşısına aldığı evli sevgilisinden şiddet görmüştü. Konu hakkında Betkayan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...

13.03.2023 13:09 - Son Güncelleme: 13.03.2023 13:20
Kısmetse Olur’un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Kanal D ekranlarının gelmiş geçmiş en entrika dolu yarışma programı Kısmetse Olur, yarışmacıları ile hala gündemde. 2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.

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Kısmetse Olur’un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Eski yarışmacılar şimdilerde hala popülerliğini korurken yaşantıları son derece merak konusu. Fişnikçi başı Melis Buse Betkayan ise en sevdiğimiz isimlerden.

Kısmetse Olur’un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Betkayan son haliyle gündemden düşmüyordu.

Kısmetse Olur’un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Yarışma bittikten sonra çıktığı televizyon kanallarında olayların bir kurgudan ibaret olduğunu söyleyen Betkayan, şu sıralar aşk hayatıyla gündemde.

Kısmetse Olur’un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde! Evli aşkı için herkese meydan okumuştu

Melis'in, geçtiğimiz günlerde evli bir TikTok fenomeni 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ ile birlikte olduğunu duyurmuştu.

Karısına ve diğer sevgilisine daha önce TikTok canlı yayınında şiddet gösteren Reşit Bozdağ, bu sefer de Melis Buse Betkayan'a şiddet gösterirken kaydedilmişti.

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