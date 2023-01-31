Vav TV İzle
Haberler Magazin Kısmetse Olur'un Tolga'sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Kısmetse Olur'un Tolga'sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Başladığı günden bu yana skandal üzerine skandalla gündeme gelen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, yayın macerasına devam ediyor. Yolunun geçtiği herkesin kurgu olduğunu söylediği Kısmetse Olur'un bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri Aybüke Çangal'la yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Tolga Kandemir. Sevgilisi Aybüke ile yarışmayı terk ettiği iddia edilen Tolga Kandemir'in eski hali sosyal medya da ortaya çıktı. Bir burun estetiği geçirdiği iddia edilen Kandemir sizi çok şaşırtacak.

31.01.2023 10:31 - Son Güncelleme: 31.01.2023 10:31
Kısmetse Olur’un Tolga’sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Youtube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlamaya başlayan sözde evlilik programıyla ilgili gün geçmiyor ki bir skandal ortaya çıkmasın.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’un Tolga’sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biri Tolga Kandemir'in.

Kısmetse Olur’un Tolga’sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Yarışma başlar başlamaz, cinsel içerikli paylaşımları gündem olmuştu hatırlarsanız.

Kısmetse Olur’un Tolga’sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Aybüke Çangal ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Tolga Kandemir'in bu kez geçmiş yıllara ait bir karesi ortaya çıktı.

Kısmetse Olur’un Tolga’sının da estetiksiz hali ifşa oldu kadro tamamlandı! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonra açmış

Programın en çok dikkat çeken isimlerinden biri olmayı başaran Tolga'nın eski hali görenlerde büyük bir şaşkınlık yarattı.

SON DAKİKA