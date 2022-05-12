Kısmetse Olur’un haşin çocuğu Emre’nin bir de son halini görün! Ayça aşkıyla yanıp tutuşan Emre Ubeyli’yi şimdi tanıyamıyor

Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yarışmacıları arasında yer alan Emre Ubeyli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı. Yine o dönemin yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin ile aşk yaşayan ve hemen ardından Hazal Atabek ile sevgili olan Emre Ubeyli, son görüntüsüyle sevenlerini şaşkına çevirdi.