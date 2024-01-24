Kısmetse Olur'un haşin çocuğu Emre artık bambaşka biri! Ayça aşkıyla yanıp tutuşan Emre Ubeyli'yi göre tanıyamıyor

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Yunus Emre Ubeyli... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Ayça Ekin Beğen'le yaşadığı aşka çok konuşulan Yunus Emre Ubeyli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Kendine bambaşka bir hayat seçen Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun. İşte son hali...