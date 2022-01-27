Kısmetse Olur'un gamzeli güzeliydi! Ayça Ekin Beğen’in son haline bakın gören tanımakta zorlandı! ‘Bu sen olamazsın’
Kısmetse Olur'un gamzeli güzeliydi! Geçtiğimiz yıllarda Kanal D'de ekranlara gelen Kısmetse Olur programına diğer gelin adaylarıyla girdiği polemiklerle ve Emre Ulubeyli ile yaşadığı aşkla damga vuran Ayça Ekin Beğen, yıllar sonra gündeme geldi. Aldığı kilolarla ve estetikleriyle bambaşka birine dönüşen fenomen gelin adayının son halini görenler ise tanımakta zorlandı. Beğen'in son hali için 'Tanıyamadım', 'Bu sen olamazsın' yorumları yapıldı. İşte Ayça Ekin Beğen'in görenleri şaşkına çeviren son hali...
27.01.2022 01:48
- Son Güncelleme: 27.01.2022 01:48
Sunuculuğunu Seda Akgül'ün üstlendiği Kısmetse Olur programıyla adını duyuran Ayça Ekin Beğen, yıllar sonra gündeme geldi.
Emre Ulubeyli ile yaşadığı aşkla programa damga vuran Ayça Ekin Beğen'in son halini görenler ise şaştı kaldı.