Kısmetse Olur'un eski gelini Rabia Karaca'yı görenlerin nutku tutuldu! Estetikle bambaşka biri oldu sosyal medya: "Hadi canım hayatta inanmam"

Kısmetse Olur Rabia Karaca'nın son hali, sosyal medyada gündem oldu. Kısmetse Olur programdan sonra oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, programda yaşadığı aşkla da bir hayli konuşulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra Rabia Karaca'nın son halini görenler tanıyamadı.