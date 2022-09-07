Kısmetse Olur'un eski gelini Rabia Karaca'yı görenlerin nutku tutuldu! Estetikle bambaşka biri oldu sosyal medya: "Hadi canım hayatta inanmam"
Kısmetse Olur'un eski gelini Rabia Karaca'yı görenlerin nutku tutuldu! Estetikle bambaşka biri oldu, sosyal medyada, "Hadi canım hayatta inanmam" , "Bu nasıl bir estetik bambaşka biri olmuş" , "Gerçekten o mu?" yorumları yapıldı. Bir dönemin çok konuşulan yarışmalarından biriydi Kısmetse Olur. Evlilik hayalleriyle Kısmetse Olur evine gelen yarışmacıların kimi mutluluğu buldu kimi ise hayal kırıklığıyla ayrıldı. Kısmetse Olur'un en çok dikkat çeken isimlerinden biri de Rabia Karaca'ydı. Fenomen programın geçmiş bölümlerinde Semih ile flört eden gelin adayı, daha sonra sunuculuk yapmaya başladı. Rabia Karaca'nın son halini görenler tanıyamadı.
07.09.2022 16:49 - Son Güncelleme: 07.09.2022 16:57
"HADİ CANIM HAYATTA İNANMAM"
Kısmetse Olur'un eski gelini Rabia Karaca'yı görenlerin nutku tutuldu! Estetikle bambaşka biri oldu sosyal medyada, "Hadi canım hayatta inanmam" yorumları yapıldı.
Kısmetse Olur Rabia Karaca'nın son hali, sosyal medyada gündem oldu. Kısmetse Olur programdan sonra oldukça değiştiği gözlenen gelin adayı, programda yaşadığı aşkla da bir hayli konuşulmuştu. Geçirdiği estetik operasyonlardan sonra Rabia Karaca'nın son halini görenler tanıyamadı.
İşte başta Kısmetse Olur'un eski gelini Rabia Karaca olmak üzere sizler için derlediğimiz yarışmayla ünlenen isimlerin değişimleri...