Kısmetse Olur'dan son zapt edilemiyor! Son hali şoke eden Cansel Çördük'ün Ramazan'da bikinili pozu tefe kondu 'yanlış yeri kapadın'
Bir döneme damgasını vuran programlardan biriydi Kısmetse Olur... Hem yayınlandığı dönem hem de sonrasında aslında tamamen kurgu olduğu iddia edilen Kısmetse Olur yarışmacıları sonrasında ortalardan kayboldu. Bazı isimlerden şimdilerde sosyal medya adlarından söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Cansel Çördük'tü. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Eser West'le yaşadığı aşka çok konuşulan Cansel Çördük şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Ancak Çördük bu kez Ramazan ayında paylaştığı bikinili pozuyla tepki topladı.
07.04.2022 11:30 - Son Güncelleme: 07.04.2022 11:30
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük, Instagram üzerinden yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme geliyor. Yarışmadan sonra değişimiyle şoke eden Cansel Çördük son dönemde hayatını yurt dışında geçiriyor.
Yeniden ekrana döneceği iddiası gündemde olan 'Kısmetse Olur' yarışmasında gelin adayı olarak tanınan ve Arda Turan ile yazışmaların ifşa olan Cansel Çördük değişimiyle gündemde...
Yurt dışında yaşayan Cansel Çördük son olarak minik bikinisiyle bir pozunu paylaştı. Kısmetse Olur Cansel'in bu halini gören takipçileri kendini tutamadı.