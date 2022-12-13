Kısmetse Olur'da Emre'yi eski sevgilisiyle aldatmıştı! Emre Ubeyli'nin büyük aşkı Ayça Ekin Beğen'i son haliyle gören tanıyamıyor
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Şimdilerde sosyal medyada yeniden izleyici karşısına çıkmaya başlayan Kısmetse Olur tat verir mi bilinmez ama eski yarışmacılar sık sık gündeme geliyorlar. Onlardan biri de Emre Ubeyli'nin büyük aşkı Ayça Ekin Beğen. Ayça Ekin Beğen sosyal medyada paylaştığı göğüs dekolteli pozları ile gündemde.
13.12.2022 10:59 - Son Güncelleme: 13.12.2022 10:59
Ancak sonrasında Ayça bir AVM'de eski nişanlısıyla görüntülenmiş, bu görüntüler ise eski nişanlısını unutmak için girdiği Kısmetse Olur evinde deprem etkisi yaratmıştı. Haliyle yeni aşkı Emre üzerinde de.
Ardından herkes Emre'nin tarafını tuttuğunu eleme gecesi göstermiş ve Ayça'yı evden elemişti. Peki Ayça şimdilerde neler yapıyor dersiniz? İşte başta Ayça Ekin Beğen olmak üzere yarışma ünlülerin yıllar içerisindeki değişimleri.