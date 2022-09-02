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Haberler Magazin Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli'yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Kısmetse Olur'da Emre Ubeyli'yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek'in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Hazal Atabek... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Hazal Atabek, Yunus Emre Ubeyli'yle evliliğinden kıyısından dönmüştü. Sosyal medyada paylaşımlarıyla çok konuşulan Hazal Atabek'in son hali görenleri şaşkına çevirdi.

02.09.2022 10:35 - Son Güncelleme: 02.09.2022 10:36
Kısmetse Olur’da Emre Ubeyli’yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok konuşulan evlilik programında yer alan birçok isim, günümüzde hala çok seviliyor ve takip ediliyor. Bu isimlerden birisi olan ve yarışmaya gelir gelmez damat adayı Emre'ye 'Seni alacağım' gibi iddialı cümleleriyle gündem olan Hazal Atabek.

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Kısmetse Olur’da Emre Ubeyli’yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Ayça'dan 'Sevgi sevdiğine sevdiğini söylemekle olmaz güzelim' diyerek ayrılan, Nur'da aradığını bulamayan Emre, bu iddialı isimin karşısında pek bir şansının olmadığını anlamış ve kendini aşkın kollarında bulmuştu.

Kısmetse Olur’da Emre Ubeyli’yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Kısa sürede popülerliğin zirvesine çıkan ve favori çift olarak gösterilen Hazal, yarışma sonrası verdiği röportajlarda herkesin dediği gibi 'Yarışma sahteydi' açıklamalarının yanı sıra 'Emre fakirdi, yapamazdık' sözleriyle gündemden bir an olsun düşmedi.

Kısmetse Olur’da Emre Ubeyli’yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Program sonrasında da bir süre daha Emre ile ilişki yaşamaya devam eden Hazal'ın, ufak tefek estetik operasyonlar ile oldukça değişti.

Kısmetse Olur’da Emre Ubeyli’yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Hazal'ın yarışmadan sonra zayıfladığı da gözlerden kaçmayan bir detay.

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