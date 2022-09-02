Kısmetse Olur’da Emre Ubeyli’yle evliliğin kıyısından dönmüşü! Hazal Atabek’in son halini görenler gözlerine inanamadı! Tanımak güç

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en çok konuşulan evlilik programında yer alan birçok isim, günümüzde hala çok seviliyor ve takip ediliyor. Bu isimlerden birisi olan ve yarışmaya gelir gelmez damat adayı Emre'ye 'Seni alacağım' gibi iddialı cümleleriyle gündem olan Hazal Atabek.