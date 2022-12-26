Kısmetse Olur Yaren'in estetiksiz hali ifşa oldu! "Maddiyat benim için çok önemli" demişti Yaren Dağ'ın böyle derken bir bildiği varmış
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Yaren dağ. Yarışmanın ilk bölümünde "Benim için maddiyat çok önemli" sözleriyle sivrilen Yaren Dağ'ın estetiksiz hali sosyal medyada gündemde oldu. Sanki iki farklı insan gibi.
26.12.2022 09:40 - Son Güncelleme: 26.12.2022 09:40
5 yılın ardından ekranlara geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü sosyal medyayı adeta çalkaladı. Bir dönem ekranlarda fırtınalar estiren yapım Youtube'da yayınlanaya başladı. 12 Aralık'ta ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan izdivaç programının gelin ve damat adayları gündem oluyor sık sık.
Tansiyonun bir an bile düşmeyeceği Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nde sunuculuğu da Öykü Serter üstleniyor.
Seslerin sürekli yükseldiği, tartışmaların bitmek bilmediği Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nin öne çıkan gelin ve damat adaylarının hayatı merak konusu oluyor.
YouTube'ta yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında gündem olan isimlerden biri de Yaren Dağ oldu.