Kısmetse Olur Tolga'nın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu 'bir de üçlü deneyelim' Bir bir ifşa oldu tepkiler çığ oldu yağdı 'bir de bunları ekrana çıkarıyorlar'
Bir dönem televizyon ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur geri döndü. Youtube'da yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nde başlar başlamaz kaos ve entrika da başladı. Haliyle gelin ve damat adayları da izleyiciler tarafından merak ediliyor. Onlardan biri de Tolga Kandemir. Yarışmanın ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz herkesçe merak edilen Tolga Kandemir hemen Aybüke ile yakıştırılmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde eski flörtleri Twitter'da örgütlenen Tolga'nın bu kez cinsel içerkli yanıtları ifşa oldu. İşte detaylar...
20.12.2022 13:12 - Son Güncelleme: 20.12.2022 13:12