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Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün son haline bakın "Sakın bunu bozma" Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi

Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattıyordu son dönemde. Geçtiğimiz yaz aylarında da Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı bir itiraf gündeme damgasını vurmuştu. Sonrasında yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Cansel Çördük yine son haliyle sosyal medyanın gündeminde.

22.05.2023 13:28 - Son Güncelleme: 22.05.2023 13:28
Kısmetse Olur Cansel Çördük’ün son haline bakın Sakın bunu bozma Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi

Son dönemde paylaşımları ve son haliyle gündemden düşmeyen Cansel Çördük, bir kez daha gündemde.

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Kısmetse Olur Cansel Çördük’ün son haline bakın Sakın bunu bozma Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi

Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük’ün son haline bakın Sakın bunu bozma Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi

Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Kısmetse Olur Cansel Çördük’ün son haline bakın Sakın bunu bozma Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi

Yıllar içerisindeki değişimiyle şaşırtan Cansel Çördük bir dönem tanınmaz hale gelmişti.

Kısmetse Olur Cansel Çördük’ün son haline bakın Sakın bunu bozma Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi

Geçtiğimiz aylarda bir mekanda, bir kadının kafasında bardak kıran Çördük bir kez daha son haliyle gündeme geldi.

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