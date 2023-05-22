Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün son haline bakın "Sakın bunu bozma" Estetik faciası sonrası kırmızı bikinisiyle poz verdi
Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattıyordu son dönemde. Geçtiğimiz yaz aylarında da Mehmet Ali Erbil'le ilgili yaptığı bir itiraf gündeme damgasını vurmuştu. Sonrasında yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen Cansel Çördük yine son haliyle sosyal medyanın gündeminde.
22.05.2023 13:28 - Son Güncelleme: 22.05.2023 13:28
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Kısmetse Olur yarışmacısı Cansel Çördük, yalnızca açıklamalarıyla değil, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.