Kısmetse Olur Cansel Çördük’ü gören küçük dilini yuttu! Son hali epey eleştirildi: “Bu kıza ne olmuş? Eskiden daha güzeldi”

Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vurmuştu. Yarışmanın ardından West ile ilişkisini sonlandıran Çördük, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Çördük'ü görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Bu kıza ne olmuş?", "Erimiş resmen! Nerede o eski hayran olduğum Cansel" yorumlarında bulundu. İşte Cansel Çördük'ün ağızları açık bırakan son hali...