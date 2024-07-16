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Kısmetse Olur Cansel Çördük’ü gören küçük dilini yuttu! Son hali epey eleştirildi: “Bu kıza ne olmuş? Eskiden daha güzeldi”

Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vurmuştu. Yarışmanın ardından West ile ilişkisini sonlandıran Çördük, yıllar sonra son haliyle gündeme geldi. Çördük'ü görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Bu kıza ne olmuş?", "Erimiş resmen! Nerede o eski hayran olduğum Cansel" yorumlarında bulundu. İşte Cansel Çördük'ün ağızları açık bırakan son hali...

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Giriş Tarihi 16 Temmuz 2024, 10:30 Güncelleme 16 Temmuz 2024, 10:30
Kısmetse Olur Cansel Çördük’ü gören küçük dilini yuttu! Son hali epey eleştirildi: Bu kıza ne olmuş? Eskiden daha güzeldi 1

Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vurmuştu.

Kısmetse Olur Cansel Çördük’ü gören küçük dilini yuttu! Son hali epey eleştirildi: Bu kıza ne olmuş? Eskiden daha güzeldi 2

Yarışmanın ardından West ile ilişkisini sonlandıran Cansel Çördük daha sonra Amerika'ya yerleşmiş ve değişen yaşam tarzını da Instagram hesabından sık sık paylaşmıştı.

Kısmetse Olur Cansel Çördük’ü gören küçük dilini yuttu! Son hali epey eleştirildi: Bu kıza ne olmuş? Eskiden daha güzeldi 3

Çördük, yıllar sonra bir kez daha son haliyle gündeme geldi. Beyaz mini şortu ve büstiyeriyle kamera karşısına geçen ünlü isim, yayınladığı pozlarla ağızları açık bıraktı.

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