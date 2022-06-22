Kısmetse Olur Cansel Çördük yine uçlarda! Mardinli Barbie'den küçücük şortuyla sütyensiz poz! Üzerine bir de sarışın oldu son hali...
Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük, sosyal medyada yayınlanan son görüntüleriyle bomba etkisi yarattı. FBG Goat isimli bir müzisyenle müstehcen görüntüleri ortaya çıkan Çördük, bu kez sarışın hali ve iddialı araba pozlarıyla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte Cansel Çördük'ün o pozları
22.06.2022 16:51 - Son Güncelleme: 22.06.2022 16:51
Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük daha sonra Amerika'ya yerleşmiş ve değişen yaşam tarzını da Instagram hesabından sık sık paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde FBG Goat isimli bir müzisyenle erotik bir videosu ortaya çıkan ünlü isim şimdi de araba üzerinde verdiği pozla gündemde.
Kısmetse Olur programıyla adını geniş kitlelere duyuran Cansel Çördük, Eser West ile yaşadığı aşkla yarışmaya damga vurmuştu.
Ancak Eser West ve Cansel Çördük ilişkilerini sürdüremeyince ayrı yollara gitmişti. Yurt dışında yaşayan Eser West'in gözlerden uzak olmasının aksine Cansel Çördük ise sosyal medyada oldukça aktif bir profil sergiledi.