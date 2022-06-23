Kısmetse Olur Cansel Çördük bildiğiniz gibi! Mardinli Barbie’den küçücük şortuyla sütyensiz poz! Sarışın haliyle...

Kısmetse Olur yarışmasında ünlenen Cansel Çördük daha sonra Amerika'ya yerleşmiş ve değişen yaşam tarzını da Instagram hesabından sık sık paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde FBG Goat isimli bir müzisyenle erotik bir videosu ortaya çıkan ünlü isim şimdi de araba üzerinde verdiği pozla gündemde.