Kısmetse Olur Batuhan'ın cinsel içerikli kayıtları ifşa oldu "Seni çok istiyorum sabaha..." Batuhan Boz'a tepkiler çığ oldu yağdı
Skandallar programı Kısmetse Olur yine bir skandalla gündemde... 5 yıl aradan sonra Youtube'da ekrana geri dönen söz evlilik programı Kısmetse Olur, sosyal medyanın gündeminde. Seviyenin giderek düştüğü programda her elenenin yerine bir yenisi geliyor. Onlardan biri de Batuhan Boz'du. Aslında bir model olan ve geldiği ilk günden bu yana dikkat çeken Batuhan Boz'un cinsel içerikli mesajlarının ifşa olduğu iddia edildi. İşte o skandal mesajlar ve gelen tepkiler.
02.02.2023 09:38 - Son Güncelleme: 02.02.2023 09:38
Yarışmaya sonradan dahil olan isimlerden biri olan genç damat adayı Batuhan Boz'un bazı mesajları ifşa oldu.
Bilgehan'ın vedası sonrasında yarışmaya dahil olan Batuhan Boz'un tıpkı daha önce Tolga Kandemir de olduğu gibi cinsel içerikli mesajlarının ifşalandığı iddia edildi.