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Haberler Magazin Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! "Erkek çocuğu..." Taze gelin Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali şoke etti!

Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! "Erkek çocuğu..." Taze gelin Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali şoke etti!

Geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine giren Özge Gürel düğünüyle ve gelinliğiyle büyük ses getirmişti.

takvim.com.tr
30.09.2022 09:47 - Son Güncelleme: 30.09.2022 09:47
Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! Erkek çocuğu... Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti!

Oyuncu Özge Gürel geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift birlikte oynadıkları Kiraz Mevsimi dizide tanışmış bu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Bugün itibariyle Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali büyük ilgi gördü. Eski halini görenler büyük şaşkınlık yaşarken ünlü oyuncunun sevenleri Gürel'i tanımakta zorlandı. İşte Özge Gürel'in 20 yaşındaki o görüntüleri...

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Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! Erkek çocuğu... Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti!

Ünlü güzelin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraflar milyonlarca kişi tarafından büyük beğeni toplamıştı.

Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! Erkek çocuğu... Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti!

Şimdilerde evliliğin tadını çıkaran ünlü güzelin 10 sene önceki fotoğrafları ortaya çıktı.

Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! Erkek çocuğu... Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti!

2010 yılında rol aldığı Kızım Nerede dizisi ile tanınmaya başlayan Özge Gürel'in kısacık saçları olay oldu.

Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! Erkek çocuğu... Taze gelin Özge Gürel’in 12 yıl önceki hali şoke etti!

22 yaşındaki küçük Özge Gürel'i gören hayranları ise gözlerine inanamadı.

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