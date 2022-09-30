Kısacık saçlarını görenler tanıyamadı! "Erkek çocuğu..." Taze gelin Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali şoke etti!

Oyuncu Özge Gürel geçtiğimiz günlerde kendisi gibi oyuncu olan Serkan Çayoğlu ile dünyaevine girmişti. Ünlü çift birlikte oynadıkları Kiraz Mevsimi dizide tanışmış bu birlikteliklerini evlilikle taçlandırmıştı. Bugün itibariyle Özge Gürel'in 12 yıl önceki hali büyük ilgi gördü. Eski halini görenler büyük şaşkınlık yaşarken ünlü oyuncunun sevenleri Gürel'i tanımakta zorlandı. İşte Özge Gürel'in 20 yaşındaki o görüntüleri...