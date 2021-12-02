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Haberler Magazin Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Kış ortasında yaz pozu! Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Soydan son olarak bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımda bulunan Soydan'ın iddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Didem Soydan'ın çok konuşulan o pozları...

02.12.2021 01:17 - Son Güncelleme: 02.12.2021 01:17
Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Didem Soydan, geçtiğimiz aylarda sevgili Burak Deniz ile ilişkisini sonlandırmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Ayrılık sonrası tatile çıkan Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile soluğu Miami'de aldı.

Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Güneşin tadını doyasıya çıkaran ünlü model, tatilden pozlarını sosyal medya hesabında yayınlamayı da ihmal etmedi.

Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medyayı aktif kullanan Soydan, son olarak bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı.

Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı

Art arda paylaşımda bulunan 37 yaşındaki Soydan'ın iddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu.

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