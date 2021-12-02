Kış ortasında yaz pozu! Didem Soydan bikinili halleriyle sosyal medyaya damga vurdu! Gören dönüp bir daha baktı
Kış ortasında yaz pozu! Geçtiğimiz aylarda ünlü oyuncu Burak Deniz ile ilişkisini sonlandıran Didem Soydan, yakın arkadaşı Umut Eker ile birlikte gittiği Miami'de tatiline devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü model, tatilden paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor. Soydan son olarak bikinili pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Art arda paylaşımda bulunan Soydan'ın iddialı pozları sosyal medyaya damga vurdu. İşte Didem Soydan'ın çok konuşulan o pozları...
02.12.2021 01:17
- Son Güncelleme: 02.12.2021 01:17